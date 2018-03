Técnico da Espanha convoca Diego Costa e deixa Morata fora de lista

O técnico da seleção da Espanha, Julen Lopetegui, deixou o atacante Alvaro Morata, do Chelsea, fora da lista de convocados para amistosos contra a Alemanha e Argentina, e incluiu na relação, divulgada nesta sexta-feira, Diego Costa, que recentemente voltou à ação pelo Atlético de Madrid.

+ Sem Götze e Reus, Löw convoca Alemanha para amistoso com o Brasil

+ Tite convoca Alex Sandro para amistosos na vaga do lesionado Filipe Luis

Lopetegui disse nesta sexta-feira que não incluiu Morata em sua lista de 24 nomes porque ele tem atuado pouco, mas acrescentou que o jogador ainda tem chances de chegar à Copa do Mundo na Rússia pela seleção espanhola. O atacante, que ainda não marcou gols em 2018, sofreu com um problema nas costas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Morata quase sempre esteve conosco", disse Lopetegui. "Ele teve problemas físicos, ficou inativo por um tempo, e achamos melhor trazer outros jogadores. Ele permanece em nossas mentes e suas chances de ir à Copa do Mundo permanece intacta. Ele terá um fim extraordinário de temporada para chegar à Copa do Mundo".

Diego Costa ficou por um período de mais de nove meses sem ser convocado porque não podia jogar pelo Atlético até que a proibição de realizar contratações da equipe madrilenha imposta pela Fifa acabasse em janeiro.

"Ele parou de competir, então deixou de ser parte da seleção", disse Lopetegui. "Mas agora está de volta, embora isso não signifique que ele tenha um lugar garantido (para a Copa do Mundo). Todos estarão competindo por seus postos".

Os outros atacantes convocados por Lopetegui foram Rodrigo, Lucas Vazquez e Iago Aspas. Pedro Rodriguez, outro jogador do Chelsea, e Vitolo ficaram de fora da relação.

As novidades da convocação foram o meio-campista Dani Parejo, do Valencia, o defensor Marcos Alonso, do Chelsea, e o também meio-campista Rodrigo Hernandez, do Villarreal. Sergio Busquets não foi incluído por causa de uma fratura em um dedo do pé sofrido em duelo do Barcelona com Chelsea pela Liga dos Campeões nesta semana.

A Espanha vai enfrentar a Alemanha em 23 de março em Dusseldorf e depois receberá a Argentina, em Madri, no dia 27, como parte da sua preparação para a Copa do Mundo.

Confira a lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros: Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), David De Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli).

Defensores: Jordi Alba (Barcelona), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Marcos Alonso (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Nacho Fernandez (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Alvaro Odriozola (Real Sociedad).

Meio-campistas: Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern de Munique), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona), Saul Niguez (Atlético de Madrid), Dani Parejo (Valencia), Koke (Atlético de Madrid), Rodrigo Hernandez (Villarreal), Marco Asensio (Real Madrid).

Atacantes: Iago Aspas (Celta Vigo), Rodrigo (Valencia), Diego Costa (Atletico Madrid), Lucas Vazquez (Real Madrid).