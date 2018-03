Técnico da Espanha convoca Marcos Senna para a Eurocopa

O brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna, meia do Villarreal, foi um dos 23 nomes da lista de convocados da Espanha para a Eurocopa divulgada neste sábado pelo técnico Luís Aragonés. Já a principal ausência foi a do atacante Raúl, do Real Madrid. As novidades da relação foram Sergio Garcia, atacante do Zaragoza, e o meia Santiago Cazorla, companheiro de time de Senna. Outro destaque da lista é o atacante Daniel Güiza, artilheiro do Campeonato Espanhol. A Espanha está no grupo D da Eurocopa, ao lado de Rússia, Grécia e Suécia. Esta é a lista de convocados por Aragonés: Goleiros: Iker Casillas (Real Madrid-ESP) Pepe Reina (Liverpool-ING) Andrés Palop (Sevilla-ESP) Defensores: Raúl Albiol (Valencia -ESP) Álvaro Arbeloa (Liverpool-ING) Joan Capdevila (Villarreal-ESP) Juanito (Betis-ESP) Carlos Marchena (Valencia-ESP) Fernando Navarro (Mallorca-ESP) Carlos Puyol (Barcelona-ESP) Sergio Ramos (Real Madrid-ESP) Meio-campistas Xabi Alonso (Liverpool-ING) Santiago Cazorla (Villarreal-ESP) Cesc Fabregas (Arsenal-ING) Rúben de la Red (Getafe-ESP) Andrés Iniesta (Barcelona-ESP) Marcos Senna (Villarreal-ESP) David Silva (Valencia-ESP) Xavi (Barcelona-ESP) Atacantes: Fernando Torres (Liverpool-ING) David Villa (Valencia-ESP) Dani Güiza (Mallorca-ESP) Sergio Garcia (Zaragoza-ESP)