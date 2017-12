Técnico da Espanha fica irritado com treino coletivo O técnico Luis Aragonés não gostou nada do treino coletivo realizado nesta quarta-feira pelos jogadores da Espanha. O futebol de pouca objetividade, com muitos toques no meio-de-campo e poucos chutes ao gol, deixou o treinador irritado. O coletivo entre titulares e reservas durou pouco mais de uma hora e terminou empatado em 1 a 1. O treino serviu de preparação para o amistoso do próximo sábado, contra a seleção da Rússia. Aragonés foi obrigado a interromper o coletivo para dar uma bronca no elenco, já que ele pretende utilizar o esquema 4-3-3 e quer que os jogadores trabalhem a bola pelas pontas, para facilitar a chegada dos atacantes ao gol. O time titular foi formado pelo goleiro Casillas; os defensores Sergio Ramos, Puyol, Pablo e Del Horno; os meias Marcos Senna, Cesc e Xabi Alonso; e os atacantes David Villa, Luis García e Fernando Torres. O lateral-direito Michel Salgado, que na terça sofreu uma forte contratura muscular na perna direita, ainda vai ser reavaliado pelo departamento médico. O jogador não vai participar do amistoso contra a Rússia. A seleção espanhola está treinando em Las Rozas. A estréia na Copa do Mundo será no dia 14 de junho, contra a Ucrânia.