Técnico da Espanha fica satisfeito com "100% na Copa" O técnico da seleção espanhola, Luis Aragonés, explicou nesta sexta-feira que gostou da vitória sobre a Arábia Saudita por 1 a 0, apesar das inúmeras chances de gol desperdiçadas na partida. Agora, o treinador quer se concentrar no adversário das oitavas-de-final, que será o segundo colocado do Grupo G. "Estou satisfeito, pois conseguimos manter 100% de aproveitamento na Copa. Só que temos de ter consciência de que a competição começa agora", contou o treinador, que também analisou a partida. "No primeiro tempo tivemos a chance de golear, mas acabamos nos complicando e quase levamos o empate no fim. Talvez essa queda de rendimento tenha sido por causa do calor, já que alguns atletas se queixaram no final da partida". No entanto, Aragonés reconheceu que os árabes deveriam ter tido uma melhor sorte no jogo. "Gostei da Arábia no segundo tempo. Eles criaram muitas oportunidades de gol. Mereciam empatar, ou até ganhar a partida. Nunca devemos dormir no futebol, do contrário, roubam a sua carteira. A verdade é que fomos mal na segunda etapa". O meia Joaquín explicou que não quer escolher o rival (França, Coréia e Suíça) para a próxima fase. "Estamos preparados para enfrentar qualquer um". Já o jogador Reyes, um dos mais acionados da partida, contou que a decisão do técnico Aragonés, de utilizar os reservas, foi acertada. "É a chance de mostrarmos o nosso futebol. Particularmente, eu mostrei que estou num bom momento". A Espanha termina em primeiro no Grupo H, com 9 pontos. Já a Arábia ficou na lanterna, ao lado da Tunísia, com apenas 1. Notícia atualizada às 15h45.