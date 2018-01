Técnico da França minimiza favoritismo brasileiro O técnico da seleção francesa, Raymond Domenech, minimiza o favoritismo brasileiro para a Copa do Mundo que será disputada a partir do dia 9 junho, na Alemanha. ?Vimos como o Brasil jogou bem na Copa das Confederações em meados de 2005. Mas agora todos partimos do zero e não há favoritos", afirmou o francês, em entrevista à Agência Estado. Domenech explicou sua teoria. "Hoje, a única coisa que sei é que existem 32 equipes classificadas para o Mundial. Só mesmo quando a Copa do Mundo começar é que poderemos dizer quem terá chances de sair vencedor?, disse o treinador. O Brasil vem sendo citado por praticamente todos os técnicos e personalidades do futebol como o principal candidato ao título da Copa de 2006. Domenech, porém, não dá tanto crédito aos comentários a favor da seleção brasileira e seus craques. Já sobre a França, o técnico revelou que sua seleção não entrará em campo na Copa com um espírito de revanche para compensar a péssima campanha no Mundial anterior, em 2002. ?Eu não tinha nenhuma relação com aquela equipe. Aprendemos uma lição, mas agora só podemos nos preparar?, avisou Domenech. ?De todas as formas, será difícil obter o mesmo nível da seleção francesa que ganhou a Copa do Mundo em 1998. A França ainda está em um período de transição.?