Técnico da França não convoca Pires O técnico da seleção francesa de futebol, Raymond Domenech, não convocou o meio-campo do Arsenal, Robert Pires para o amistoso que França e Polônia disputarão no próximo dia 17 em Paris. Pires, presença constante nas listas desde a chegada de Domenech ao cargo, após a Eurocopa de Portugal, é o jogador mais experiente da seleção em atividade, com 79 partidas. O meio-campo tinha declarado recentemente à revista "France Football" que Domenech irritava ele e outros jogadores da seleção. "Nada na atitude do treinador me permite pensar que ele confia em mim 100%. Tenho a impressão de que estou na escola, que tenho 20 anos e que estou começando a jogar futebol", disse Pires, que apontou o técnico como responsável por seu baixo rendimento na seleção, em contraste com suas boas exibições pelo Arsenal. Domenech também não convocou o atacante do Manchester City Nicolas Anelka, que não joga pela França desde abril de 2002, nem o meio-campo do Werder Bremen Johan Micoud, um dos destaques desta equipe no Campeonato Alemão. Por outro lado, Domenech chamou dois estreantes: Camel Meriem (Bordeaux) e Florent Malouda (Lyon). Além de Ludovic Giuly, do Barcelona, também foram convocados outros seis jogadores que atuam no exterior: Jean-Alain Boumsong (Glasgow Rangers), William Galas (Chelsea), Willy Sagnol (Bayern Munique), Patrick Vieira (Arsenal), Thierry Henry (Arsenal) e Louis Saha (Manchester United).