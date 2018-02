Técnico da França pede punição de torcedores racistas O técnico da França, Raymond Domenech, pediu nesta terça-feira a punição dos torcedores lituanos que mostraram um cartaz racista no último sábado antes do confronto entre seu país e a Lituânia pelas eliminatórias da Eurocopa de 2008. Entretanto, Domenech disse que a federação lituana não tem responsabilidade no episódio. Um grupo de torcedores lituanos mostrou um cartaz no qual se via um mapa da África pintado com as cores da bandeira francesa e com a inscrição em francês: "Bem-vindos à Europa". A alusão ao grande número de jogadores negros na seleção francesa é "escandalosa, vergonhosa", disse Domenech, que prepara sua equipe para o amistoso de amanhã contra a Áustria. "Todos lutamos contra estas imbecilidades, contra os que mancham o esporte", declarou o técnico.