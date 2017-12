Técnico da França promete jogar com "fantasia e liberdade" O técnico da seleção da França, Raymond Domenech, mandou nesta quinta-feira uma mensagem de otimismo aos torcedores em relação à classificação para as oitavas-de-final. "Nossa intenção era formar uma equipe sólida, e acredito que isso nós já conseguimos. Agora que já nos soltamos, vamos para cima. Temos que colocar mais fantasia e liberdade para criamos dificuldades para os adversários". Domenech afirmou ainda que pediu mais audácia a seus jogadores para a superação dos próximos rivais, Coréia do Sul e Togo. Para ele, o jogo contra a Suíça confirmou a solidez da equipe, que só teve problemas em duas jogadas de bola parada. "Nosso time sabe lutar, se posicionar e recuperar a bola. Agora, é preciso soltar os cachorros para jogar mais". O treinador não quis adiantar se vai modificar a equipe para a partida contra a Coréia do Sul, e ressaltou que a evolução ofensiva pode acontecer com os mesmos jogadores, "porque é uma atitude mais mental do que tática". Ele pediu "paciência" para com sua equipe e se mostrou confiante na progressão do time com o avanço dos jogos.