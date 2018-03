Técnico da Holanda anuncia mudanças na lista para Euro

O técnico da seleção holandesa, Marco Van Basten, anunciou nesta sexta algumas mudanças na lista de jogadores para a disputa da Eurocopa de 2008, incluindo a saída do meia Clarence Seedorf, que pediu para não jogar. Seedorf anunciou a desistência à federação holandesa e ao próprio Van Basten na última terça. Ele alegou que não poderia render seu melhor na competição, de 7 a 29 de junho na Áustria e na Suíça. O meia, de 32 anos e que defende o Milan, disputou 87 jogos pela seleção e é o segundo jogador em atividade com mais participações pelo país, atrás do goleiro Edwin van der Sar, que estará em campo na Eurocopa. Além do jogador do Milan, foram cortados o lateral-esquerdo Urby Emanuelson, do Ajax, e Kew Jaliens, do AZ Alkmaar e que atua na lateral direita; o meio-campo Hedwiges Maduro, do Valencia; e o artilheiro Danny Koevermans, do PSV Eindhoven. Por outro lado, o técnico chamou o zagueiro Khalid Boulahrouz, do Sevilla, para treinar com o grupo. O jogador não fora incluído na primeira relação, mas será avaliado para ver se tem condições de jogo após dois meses de ausência em razão de uma lesão no púbis. A Holanda, campeã da Eurocopa em 1988, está no grupo C da primeira fase, ao lado de Itália, França e Romênia. A estréia será contra os italianos, dia 9, na capital suíça, Berna. Os 26 jogadores que seguem na lista de Van Basten são: Goleiros Edwin van der Sar (Manchester United/ING) Sander Boschker (Twente/HOL) Maarten Stekelenburg (Ajax/HOL) Henk Timmer (Feyenoord/HOL) Defensores Wilfred Bouma (Aston Villa/ING) Tim de Cler(Feyenoord/HOL) John Heitinga (Ajax/HOL) Joris Mathijsen(Hamburgo/ALE) Mario Melchiot (Wigan Athletic/ING) Andre Ooijer(Blackburn Rovers/ING) Khalid Boulahrouz (Sevilla/ESP) Meio-campistas Ibrahim Afellay (PSV Eindhoven/HOL) Orlando Engelaar (Twente/HOL) Wesley Sneijder (Real Madrid/ESP) Demy de Zeeuw (AZ Alkmaar/HOL) Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord/HOL) Denny Lendzaat (Feyenoord/HOL) Rafael van der Vaart (Hamburgo/ALE) Nigel de Jong(Hamburgo/ALE) Atacantes Klaas Jan Huntelaar (Ajax/HOL) Robin van Persie(Arsenal/ING) Jan Vennegoor of Hesselink (Celtic/ESC) Ruud van Nistelrooy (Real Madrid/ESP) Arjen Robben (Real Madrid/ESP) Ryan Babel(Liverpool/ING)