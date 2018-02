Técnico da Inglaterra, depois da Copa, será britânico É inglês o técnico que substituirá o sueco Sven-Goran Eriksson, que deixará o comando da seleção inglesa após a Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, Dave Richards, um dos três membros nomeados pela Federação Inglesa para definir o novo técnico, afirmou que o nome mais cotado para o cargo é o de Martin O?Neill, que já foi técnico do Leicester e o Celtic, da Escócia. Assim, as especulações sobre uma possível contratação do brasileiro Luiz Felipe Scolari, que dirige Portugal, e Guus Hiddink, da Austrália, acabam. Richards declarou: ?É este o momento de termos um técnico britânico. Alguém que, realmente, compreenda nossa fé, paixão e empenho?. O?Neill está afastado do trabalho por um tempo porque cuida de sua mulher, que está doente. Uma lista com outras opções será apresentada em uma reunião no dia 27. A comissão que decidirá o técnico é formada, além de Dave Richards, por Brian Barwick e Noel White.