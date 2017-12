Técnico da Inglaterra recomenda cuidado com Santa Cruz O técnico da Inglaterra, Sven-Goran Eriksson, disse que o atacante Roque Santa Cruz é a principal ameaça a sua equipe no jogo de estréia pelo Grupo B, dia 10, em Frankfurt. "Ele é um jogador muito importante, o melhor da equipe, pois atua em qualquer posição do ataque", afirmou o treinador sueco. Santa Cruz se recupera de uma lesão no joelho sofrida durante a temporada pelo Bayern de Munique. Na sexta-feira, disputou seu primeiro coletivo pela seleção paraguaia, mas no dia seguinte ficou de fora do amistoso contra a seleção da Bavária, vencido por 3 a 0 pelo Paraguai. "Ele certamente jogará na estréia", disse o técnico Aníbal Ruiz. O técnico da Inglaterra disse ainda que espera encontrar um Paraguai forte na defesa, como o time de 1998, que segurou a futura campeã França por quase 120 minutos nas oitavas-de-final, e por isso quer que os ingleses tenham paciência. "Eles são sul-americanos e são bons em manter a posse de bola. Vão tentar nos atacar", disse Eriksson. Para o meia David Beckham, capitão da seleção, a partida contra o Paraguai ganha importância por se tratar da estréia. "Se você não começa bem numa competição de alto nível, vai ter de lidar com uma dose extra de pressão", declarou, em meio a elogios aos paraguaios. "Será um adversário muito duro, que pode nos causar aborrecimentos", explicou Beckham. Inglaterra e Paraguai só se enfrentaram uma vez em Copas do Mundo: foi em 1986, no México, nas oitavas-de-final, e os ingleses venceram com 3 a 0, com dois gols do atacante Lineker, que faria seis e seria o artilheiro daquele Mundial. A Inglaterra deve chegar na tarde desta segunda-feira à Alemanha.