Técnico da Inglaterra se rende ao Brasil A seleção brasileira é hoje a única equipe de galácticos em atividade. A afirmação é do técnico da Inglaterra, o sueco Sven-Goran Eriksson, que no sábado comandou a vitória de seu time sobre a Argentina, em uma amistoso na Suíça. Em entrevista para a Agência Estado, ele afirmou que tanto o Brasil como a Argentina podem ser considerados como "times europeus", já que por ter seus jogadores atuando fora do país, acabam sofrendo as mesma limitações que as equipes como Alemanha, Itália ou Inglaterra para se prepararem. Agência Estado - Quais equipes o senhor não gostaria de enfrentar nas primeiras fases da Copa do Mundo de 2006? Sven-Goran Eriksson - Torço para não ter de enfrentar Brasil e Argentina, além das equipes como Itália e Alemanha. AE - Como o senhor acredita que deva ser a preparação do Brasil até a Copa do Mundo e como as seleções européias se diferem das sul-americanas sobre essa questão? Eriksson - As grandes seleções européias estão hoje no mesmo barco em termos de preparação. E eu incluo Brasil e Argentina também entre essas seleções européias. AE - O senhor quer dizer que Brasil e Argentina estão caminhando para um estilo de preparação e de jogo parecido a dos europeus? Eriksson - O que eu digo é que são duas seleções que enfrentam problemas iguais aos que eu ou outro técnico europeu temos, que é de convocar jogadores que atuam em toda a Europa. Todas essas equipes do grupo de elite mundial contam com o mesmo problema, que é a falta de tempo para se preparar. Eu mesmo mandei uma carta a todos os técnicos ingleses explicando a necessidade de termos toda a equipe completa para esse jogo contra a Argentina e para os próximos amistosos em 2006. AE - Como o senhor vê a evolução da equipe brasileira nos últimos meses? Eriksson - Eles (brasileiros) são os verdadeiros galácticos hoje. O que fizeram na Copa das Confederações em meados deste ano foi incrível. Fiquei impressionado com a qualidade da equipe. Nos demais jogos do ano, o nível mostrado é também bastante alto.