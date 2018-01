Técnico da Inter corre atrás de visto Além da péssima estréia no Campeonato Paulista, quando perdeu por 6 a 0 para a Portuguesa Santista, a diretoria da Internacional de Limeira, ganhou mais um motivo de preocupação. Os dirigentes foram informados nesta semana, que o técnico da equipe, o italiano Giuseppe Palaviccinni, não possui visto de trabalho e por conta disso, estaria impedido de exercer qualquer tipo de atividade remunerada no país. Os dirigentes, no entanto, sustentam que Palaviccinni vai comandar a equipe na partida de domingo, contra o São Paulo, e na semana que vem deverá viajar até o Paraguai para regularizar sua situação. Na verdade, os dias do italiano no comando técnico parecem estar contados. A diretoria já estaria articulando sua substituição, e teria aberto negociações com outros treinadores. Os nomes de Vágner Benazzi e Zé Teodoro surgem como os mais cotados para ocupar o cargo. O time que enfrenta o São Paulo pode sofrer várias modificações. O vexame na estréia, em Santos, repercutiu mal na cidade aumentando a desconfiança da torcida nos investidores estrangeiros que aportaram no clube desde o último semestre do ano passado. BUROCRACIA - A viagem à fronteira é praxe em casos como os de Palaviccinni. O visto de trabalho de um estrangeiro no país só pode ser concebido no exterior. Para tanto, neste caso, o clube deve enviar um pedido de concessão de visto temporário 3 ou 5 (três meses ou dois anos) ao Ministério do Trabalho, em Brasília. Normalmente, só é permitida a entrada de um estrangeiro no Brasil para trabalhar, quando é apontada a notória especialização da pessoa. No caso esportivo, no entanto, o pedido quase sempre é aprovado. Depois dessa concessão, o clube tem que atravessar a fronteira e conseguir o registro em algum consulado brasileiro no exterior. O mais comum entre os clubes é levar os jogadores para o Paraguai. Outra opção é Porto Iguaçu, na Argentina, na divisa com o Brasil e com o Paraguai. Essa autorização pode durar de três meses a dois anos e pode ser renovado por mais três meses. Após essa renovação, a pessoa tem que sair novamente do país, para obter outra nova autorização de trabalho. Se a diretoria da Inter agir com rapidez, o visto pode sair em um dia, porém, ele pode demorar até 30 dias para ser emitido.