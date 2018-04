Técnico da Inter diz que é 'amigo de verdade' de Adriano

O técnico da Inter, Roberto Mancini, se definiu como "um verdadeiro amigo" do atacante brasileiro Adriano e afirmou, nesta sexta-feira, que o espera com os braços abertos em janeiro, quando terminará o processo de reabilitação psicofísica que o jogador está realizando em São Paulo. Veja também: Companheiro de equipe apóia o atacante Adriano "Antes que viajasse para o Brasil conversamos cara a cara, com total sinceridade. Adriano sabe que o admiro e disse que o esperamos aqui nos primeiros dias do ano que vem, para que volte a se juntar ao grupo humano que é o seu", disse o treinador. Em declarações na concentração de Appiano Gentile, Mancini abordou diversos temas (o principal foi a partida de amanhã que a Inter disputará contra o Atalanta), mas também se referiu à situação de Adriano e à sua relação com o jogador brasileiro. "Os verdadeiros amigos se encontram nos momentos difíceis e acredito que sou um, os fatos falarão mais que as palavras", acrescentou o treinador, em referência a declarações anteriores do jogador Ronaldo sobre o tema. Mancini sempre explicou que não teve outra alternativa a não ser excluir Adriano da lista da Inter para a Copa dos Campeões e das últimas quatro partidas do Campeonato Italiano.