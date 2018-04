Técnico da Inter, Mancini critica convocação de estrangeiros pela Itália

"A seleção italiana tem que ser italiana. Um jogador italiano merece jogar pelo seu país, enquanto um jogador que não nasceu na Itália, mesmo que tiver parentes italianos, eu acho que não merece", afirmou Mancini.

Eder, que vem fazendo boa temporada pela Sampdoria, adquiriu passaporte depois de comprovar que tinha descendência italiana distante. Já Vázquez, do Palermo, é filho de mãe italiana. Diferente do brasileiro, entretanto, ele fez carreira no futebol argentino antes de chegar à Itália.

Recentemente, os volantes brasileiros Rômulo e Thiago Motta, além do atacante Amauri também defenderam a seleção italiana. A Argentina vinha sendo representa pelo atacante Pablo Osvaldo. No passado, entretanto, a Itália contou com jogadores como o brasileiro José Altafini (chamado no Brasil de Mazola) e com o argentino Camoranesi, campeão do mundo em 2006.