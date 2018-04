Técnico da Itália defende tolerância zero contra racismo

FLORENÇA - O técnico da seleção italiana, Cesare Prandelli, disse nesta segunda-feira que o futebol deve adotar uma política de tolerância zero contra o racismo no futebol para que consiga erradicar o problema do esporte.

A declaração foi dada após vários clubes italianos serem punidos recentemente por incidentes racistas. "É um problema sério, um problema que não é só da seleção nacional ou do Milan, mas do futebol italiano. Se queremos ter credibilidade não podemos tolerar mais nada", disse Prandelli.

O atacante Mario Balotelli, do Milan, disse que vai abandonar o campo na próxima vez em que for alvo de abusos raciais. "Serei o primeiro a entrar em campo e abraçá-lo, assim ele não iria sair", afirmou Prandelli, que dirige o atacante na seleção italiana.

O chefe da arbitragem da Uefa, Pierluigi Collina, disse que se um jogador abandonar o campo em razão de tal incidente, não deverá ser expulso. No dia 12 de junho, Balotelli foi alvo de insultos raciais de torcedores do Roma durante partida do Campeonato Italiano, que chegou a ser paralisada por causa do incidente.