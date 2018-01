Técnico da Itália diz que conversará com Balotelli antes da próxima convocação

O retorno de Mario Balotelli à seleção italiana pode estar perto de acontecer. Vivendo grande fase em campo pelo surpreendente Nice na França, o polêmico jogador tem chamado a atenção do técnico Giampiero Ventura, que admite a possibilidade de dar uma chance para ele vestir novamente as cores do país. Antes disso, no entanto, ele quer conversar com o atleta.

"Eu vou falar com o Balotelli antes da próxima convocação", revelou Ventura nesta segunda-feira. "Suas qualidades técnicas não estão em discussão, mas como meu antecessor também disse, há outras coisas em relação a ele que precisam ser avaliadas."

Balotelli acumulou polêmicas por onde passou, dentro e fora de campo. Nas últimas duas temporadas, no entanto, o lado técnico ficou em segundo plano diante das péssimas atuações com as camisas de Liverpool e Milan. Sem espaço nos gigantes da Europa, aceitou o desafio de vestir as cores do Nice, e deu certo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ninguém duvida que o Mario é um jogador talentoso, e eu não tenho nada contra ele", afirmou Ventura. "Mas para todos os jogadores, e não só o Balotelli, o que conta é a habilidade de ser parte de um grupo, fazer sacrifícios e dividir o entendimento."

A última vez que Balotelli vestiu a camisa da Itália foi na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, ainda sob o comando de Cesare Prandelli. De lá para cá, Antonio Conte ficou dois anos no comando da seleção, e não levou o atacante em nenhuma oportunidade.