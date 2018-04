Técnico da Itália é criticado por ofensas a homosexuais

"Por que, querido Lippi, os jogadores não poderiam experimentar abertamente o amor gay quando mostram suas conquistas com todo tipo de dançarinas em frente de cada câmera de televisão?", disse um comunicado no site da associação Arcigay (www.arcigay.it).

O treinador, ganhador da Copa do Mundo de 2006 com a Itália, fez os comentários em uma entrevista com o especialista em mídia e jornalista suíço Klaus Davi, que foi publicada na internet (www.youtube.com/klauscondicio).

(Reportagem de Paul Virgo)