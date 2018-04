Técnico da Itália quer jogadores vacinados contra nova gripe

Veja também:

Lippi, que discursou em uma convenção sobre saúde na Toscana, contou que falou com o chefe da equipe médica da seleção e que está muito preocupado com a capacidade de propagação do vírus.

"Assim, pode ser que sejam tomadas medidas para a vacinação de todos os jogadores", afirmou o técnico. Dentro do evento, Lippi falou também da longevidade de alguns jogadores, como Filippo Inzaghi e Paolo Maldini, est último recentemente aposentado. "Por trás desses milagres, há muitos sacrifícios, suor e vontade de trabalhar", explicou.