Técnico da Itália quer papas para acabar com a violência

João Paulo II e Bento XVI em campo como atacantes para propor valores. É a imagem usada por Roberto Donadoni, técnico da seleção italiana de futebol, para falar à Radio Vaticana sobre o papel da Igreja na contenção da violência no futebol. "Acredito que nesse momento não haja necessidade só de zagueiros, mas também de atacantes, como aqueles que claramente propõem e dão alguma coisa. Então, os escalaria certamente do meio-campo para frente, inspirações para o jogo assim como são inspirações de vida e de comportamento", disse o treinador. Sobre o papel da Igreja para acabar com a violência no futebol, incentivado pelo presidente da Liga Italiana de Futebol, Antonio Matarrese, Donadoni afirma não acreditar que a Igreja deva dar uma contribuição particular. "Creio sobretudo que o bom senso deve ser despertado em todos nós. Do contrário, corre-se um verdadeiro risco de nos dirigirmos e chegarmos a uma situação tão degrada que será difícil retornar", afirmou. Questionado sobre sua própria relação com a religião, o técnico respondeu: "Acredito em valores. Fui educado com determinados valores e, portanto, mesmo que eu não seja um praticante assíduo, tenho a minha fé que me dá suporte e me ajuda. Quando se tem determinados valores bem marcados, acho que isso ajuda a viver melhor toda nossa vida."