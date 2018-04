Técnico da Itália se compara ao Papa Bento XVI

O técnico da seleção italiana de futebol, Roberto Donadoni, se comparou, nesta quinta-feira, com o papa Bento XVI, ao afirmar que ambos iniciaram suas gestões sob a sombra de seus antecessores. "Não quero dizer uma blasfêmia, mas a história de Bento XVI é, sob certo ponto de vista, parecida com a minha. Tanto eu como o Papa, iniciamos nossa missão sob a sombra de nossos antecessores, antes de conquistar a confiança das pessoas", disse Donadoni. "Bento XVI foi eleito após o pontificado inesquecível de João Paulo II e eu cheguei à seleção nacional depois do reinado de Marcello Lippi, que conquistou a Copa do Mundo na Alemanha", acrescentou. "As comparações com nossos antecessores foram inevitáveis, mas pouco a pouco fomos aceitos", completou Donadoni a Petrus, um jornal online simpatizante do pontificado de Ratzinger. Donadoni, que conseguiu classificar a "Azzurra" para a Eurocopa 2008, falou também sobre a importância da Igreja Católica na colaboração para por fim à violência no futebol, tema polêmico na Itália nos últimos dias. "Acredito que o apoio da Igreja é interessante porque ela é portadora de valores ligados ao bem e à paz. O cristianismo também é a religião da tolerância, da amizade e do perdão", afirmou.