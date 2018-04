Técnico da Juventus elogia Montoya, mas descarta contratação

Em baixa no Barcelona, o lateral Montoya deve deixar o clube na janela de transferências que será aberta em janeiro. O empresário do jogador já garantiu que ele não seguirá no Camp Nou em 2015 e, desde então, diversos destinos foram especulados.

Quem aparecia como principal candidato a ficar com o atleta era a Juventus e o técnico do time de Turim, Massimiliano Allegri, falou sobre a possibilidade. "O Montoya é um bom defensor e tem boa técnica", elogiou o treinador.