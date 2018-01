Técnico da LDU afirma que volante Ortigoza deve ir para o São Paulo

O volante paraguaio Nestor Ortigoza está perto de um acerto com o São Paulo. A informação é do técnico da LDU, do Equador, Claudio Borghi, que em entrevista nesta segunda-feira para uma rádio da Argentina disse que o time do Morumbi deve levar a melhor na disputa para contratar o jogador de 31 anos, que atua pelo San Lorenzo, da Argentina.

"Tenho entendido que Ortigoza vai sair do San Lorenzo para o Brasil, mais precisamente para o São Paulo", disse o argentino Borghi para a rádio Mitre. O técnico tem o interesse de contratar o jogador para reforçar o time para a Copa Libertadores e ouviu dos agentes de Ortigoza que o São Paulo é quem está em vantagem para fechar com o reforço.

O atual técnico do time paulista, Edgardo Bauza, trabalhou com o volante paraguaio no San Lorenzo. Ortigoza marcou de pênalti o gol do título da equipe argentina na Copa Libertadores de 2014. O jogador é nascido na Argentina, mas se naturalizou paraguaio em 2009. No ano seguinte disputou a Copa do Mundo na África do Sul pelo país sul-americano.

Além de Ortigoza, Bauza também indicou ao São Paulo outros dois ex-comandados no San Lorenzo. Também em entrevista para a rádio Mitre, o técnico citou o zagueiro Caruzzo e o lateral-direito Buffarini como possíveis contratados pela equipe do Morumbi.