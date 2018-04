Técnico da Lusa descarta estreia fácil no Paulistão

Com praticamente o grupo fechado para a disputa do Campeonato Paulista, Benazzi está acertando os últimos detalhes para o clássico contra o São Paulo, domingo, no estádio do Morumbi. "Não há dúvidas de que teremos uma estreia complicada, mas penso que podemos realizar um bom jogo. O time está treinando muito bem e confio na força dos meus atletas. Respeitamos o São Paulo, mas estamos trabalhando para vencê-los", afirmou.

O meia Héverton ressaltou a importância de uma vitória na abertura do Paulistão. "Sabemos que será um jogo difícil, mas queremos a vitória. Nada melhor do que estrear vencendo um clássico", declarou.

A Lusa realiza o segundo jogo-treino do ano na quarta, às 10 horas, quando encara a Portuguesa Santista, que disputará a Série A-3 paulista. Após a partida, o atacante Gustavo Biscayzacu e o meia Celsinho serão apresentados, oficialmente, para a imprensa.