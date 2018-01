Técnico da Lusa não perde tranqüilidade Após o empate diante do Marília, por 1 a 1, ontem, no Canindé, a situação da Portuguesa na Série B do Campeonato Brasileiro ficou dramática, mas o técnico Luís Carlos Martins procura demonstrar tranqüilidade. "Tivemos chances até para vencer o jogo, mas não soubemos aproveitá-las", afirmou o treinador. Foi a sétima partida consecutiva sem vitória na competição, que deixou a equipe no 18.º lugar, com 11 pontos em dez jogos. O último resultado positivo do time aconteceu dia 10 de maio, quando derrotou o Ceará por 3 a 2, no Canindé. Desde então, a equipe empatou por 0 a 0 com o Botafogo, no Rio, perdeu para o Anapolina por 2 a 1, em casa, e para o Londrina, por 4 a 2, no Paraná, e colecionou empates diante do Brasiliense (1 a 1), São Raimundo (0 a 0), Vila Nova (3 a 3) e Marília (1 a 1). A seqüência de maus resultados comprova os problemas enfrentados pelo clube. Ao contrário de outras equipes que disputam a Série B, a diretoria do clube avisou que não tem recursos para contratar reforços, obrigando o treinador Luís Carlos Martins a atrabalhar com um elenco inexperiente, que jamais disputou torneios tão competitivos. Outro reflexo da falta de dinheiro é a perda de jogadores como o atacante Ricardo Oliveira, o goleiro Bosco, o zagueiro Júnior, os meias Éder e Granja e o atacante Rafinha, entre outros, pelas vias judiciais. Além disso, apesar das constantes promessas dos dirigentes, os salários dos jogadores continuam atrasados em pelo menos quatro meses. "Nós sabemos que a equipe tem dificuldades, mas precisamos demonstrar tranqüilidade, pois ainda vamos brigar pela classificação", disse Martins, ponderando que ainda faltam 13 jogos para serem disputados. Para o jogo diante do Paulista, dia 4 de julho, no Canindé, o desfalque do time será o lateral-esquerdo Cláudio, que recebeu o teceiro cartão amarelo contra o Marília, e terá de cumprir suspensão automática. Júlio César deverá ser o substituto. A equipe teve antecipado mais um de seus jogos na competição. A partida contra o América de Natal, inicialmente marcada para dia 12 de julho, um sábado, será disputada dia 8 de julho, uma terça-feira, no estádio Machadão, em Natal.