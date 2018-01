Técnico da Matonense pede demissão Depois da goleada da Matonense para o Rio Branco, por 5 a 1, em Americana, o técnico Estevam Soares entregou o cargo à diretoria. A situação tinha ficado insustentável, depois da terceira derrota do time no Paulistão 2001. Logo que terminou o jogo, no vestiário do estádio Décio Vitta, ele se reuniu com os dirigentes do time e colocou seu cargo à disposição, o que foi prontamente aceito. Após quatro derrotas em quatro partidas, o time de Matão deve anunciar um novo treinador ainda nesta segunda-feira. O presidente Antonio Aparecido Galli garante que não tem nenhum nome cogitado. Nicanor de Carvalho é uma das opções e chegou a ser cogitado pelo clube no ano passado.