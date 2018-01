Técnico da Ponte pode sair na 6ª Depois de perder para o Inter-RS na briga para ter Muricy Ramalho, a diretoria da Ponte Preta promete anunciar na próxima sexta-feira o substituto de Oswaldo Alvarez. De tantos nomes já comentados, sobraram Lula Pereira, ex-Flamengo, o ex-zagueiro Oscar e Nicanor de Carvalho, o mais cotado para o lugar de Vadão. Nicanor já dirigiu Ponte Preta, Guarani e Santos e ficou por sete anos no futebol japonês. Nesta temporada ele teve oportunidades apenas nos clubes do interior de São Paulo, dirigindo Botafogo de Ribeirão Preto e Rio Branco de Americana. Enquanto o treinador não é anunciado, os dirigentes ponte-pretanos confirmaram a pré-temporada do clube para Monte Sião, no sul de Minas Gerais, entre os dias 5 e 19 de janeiro. Curiosamente os jogadores ficarão hospedados no Centro de Treinamento de Oscar, ex-jogador da Ponte e que está na lista de possíveis treinadores do clube.