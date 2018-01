Técnico da Ponte tenta frear entusiasmo A liderança isolada do Campeonato Brasileiro, conseguida pela Ponte Preta após a virada sobre o Juventude, por 3 a 1, neste sábado, não ilude o técnico Vadão, do time campineiro, mas serve, segundo ele, como referência para que o time possa brigar pelas primeiras posições até o final da competição. "A liderança é muito boa, porque dá moral para o grupo e também abrimos espaço na mídia. Mas minha preocupação é em manter o ânimo e a motivação dos jogadores durante o campeonato", comentou Vadão, após a vitória que deixou a Ponte com 20 pontos, dois a mais do que o Botafogo, que neste domingo enfrenta o Fluminense, em clássico carioca. O técnico também considera importante manter o trabalho sério e esquecer as badalações, que certamente vão vir para cima dos ponte-pretanos. "Passamos por situações muito complicadas neste ano, quando escapamos do rebaixamento do Campeonato Paulista. Não podemos nos esquecer disso. Chegamos até aqui na base da superação e espírito de luta, por isso não podemos nos empolgar. Vamos continuar trabalhando para manter este bom momento", explicou o treinador. Ele também elogiou bastante o condicionamento físico do grupo. "O Luís Fernando Goulart é um excelente profissional e vinha sendo criticado injustamente. Na verdade, ele precisava de tempo para mostrar o seu valor." Ainda nos vestiários, Vadão confirmou que irá manter o atacante Evando entre os titulares. Ele foi escalado na vaga do meia Harison, negociado com o União de Leiria, de Portugal. "O Evando se encaixou muito bem no setor de criação. As principais jogadas saíram dos seus pés, inclusive o pênalti, por isso será mantido. Para a próxima partida, contra o São Paulo, no Morumbi, o único desfalque será o lateral-direito Rissut, que levou o terceiro cartão amarelo. Seu provável substituto será Luciano Baiano, que entrou nos minutos finais em Caxias. Depois de pegar o São Paulo, a Ponte vai enfrentar o São Caetano, no ABC, e pegará o Figueirense, em casa.