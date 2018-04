Técnico da Roma crê em virada histórica contra Barcelona: 'Devemos dar o máximo'

O técnico da Roma, Eusébio Di Francesco, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, na véspera do duelo de volta contra o Barcelona, em casa, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O treinador falou sobre a missão quase impossível de conseguir reverter a derrota por 4 a 1 no jogo de ida.

"Devemos acreditar em algo importante e encarar a partida com paixão. Devemos dar o máximo e amanhã (terça-feira) é uma ocasião para demonstrar que podemos fazer algo importante", afirmou Di Francesco.

O técnico da Roma acredita também que a presença de 70 mil torcedores no estádio Olímpico possa fazer a diferença. "Precisamos acreditar porque em casa somos outra equipe. O mesmo que acontece com o Barcelona que joga bem no Camp Nou e fora de casa não tem a mesma força", prosseguiu.

O técnico da Roma também deu boas notícias aos seus torcedores. O atacante turco Cengiz Under está recuperado de lesão e fará parte da lista de relacionados. Em compensação, não poderá contar com o argentino Diego Perotti, que se machucou no duelo de ida contra o Barcelona.

"Poderia haver espaço para entrada de Schick, que busca mais o gol. Também posso optar pelo Under, que mostrou que está muito melhor e tem condições de começar entre os titulares", despistou.