Técnico da Roma revela entusiasmo para encarar o Barcelona na Liga dos Campeões

O que poderia ser encarado como azar foi, para o técnico Eusebio Di Francesco, visto com entusiasmo. Depois do sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões colocar o Barcelona como adversário da Roma, o treinador da equipe italiana aprovou o adversário e afirmou que está ansioso para enfrentar "um dos melhores times do mundo".

"Nós encaramos o sorteio com um sorriso, porque só de chegar às quartas já é motivo de orgulho. Sabemos que enfrentaremos um dos melhores times do mundo com um dos jogadores mais fortes do mundo", comentou o treinador da Roma, enaltecendo a qualidade individual de Messi.

Ainda assim, apesar da força do adversário, Di Francesco celebrou o sorteio. "Estamos entusiasmados. Sabemos que nas quartas sempre teremos um adversário forte. Estamos contentes de jogar uma partida como esta nas quartas. E o faremos com grande humildade."

O duelo de ida será em Barcelona, no dia 4 de abril, e a volta será disputada seis dias depois na Itália. E, neste domingo, pelo Campeonato Italiano, a Roma encara o Crotone.