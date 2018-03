Técnico da seleção de futsal vai treinar a Ferroviária no Paulistão

Atual treinador da seleção brasileira de futsal, PC Gusmão vai treinar a equipe de futebol da Ferroviária no restante do Campeonato Paulista. Ele já vinha trabalhando como "coordenador metodológico de treinamentos das categorias de base" no clube de Araraquara desde o ano passado e assumirá o time profissional no lugar de Antônio Picoli, demitido no domingo.

De acordo com a Ferroviária, PC assume o time "sem comprometer o seu projeto com a seleção brasileira". Em maio do ano passado, ele chegou à Ferroviária para "pensar o padrão de jogo" do clube.

Quando jogador de futebol, PC foi revelado pelo clube de Araraquara, chegando aos profissionais aos 17 anos, em 1976. Jogou profissionalmente por mais alguns anos, antes de se destacar como treinador. Na seleção, conquistou vários títulos, entre eles o Mundial de 2008.

Agora, vai substituir Picoli, que chegou a Araraquara em abril do ano passado, conquistando o vice-campeonato da Copa Paulista e a vaga na Copa do Brasil deste ano. Ao empatar em casa com o ASA, na quarta-feira passada, porém, a Ferroviária foi eliminada do torneio. No Paulistão, perdeu para Ponte Preta e Mirassol. Este último, por 3 a 1, em casa. Nesta terça a equipe recebe o Audax.