Técnico da seleção holandesa deve comandar Manchester United após a Copa

SÃO PAULO - O técnico holandês Louis Van Gaal e o Manchester United chegaram a um acordo para que o treinador assuma a equipe na próxima temporada, assim que terminar a Copa do Mundo no Brasil, quando comandará a seleção da Holanda, disse o jornal De Telegraaf neste sábado.

O jornal holandês disse que as conversas entre as partes começaram há duas semanas, antes da demissão de David Moyes do comando do time inglês, e que um acordo foi fechado na noite de sexta-feira, após conversas entre um dos irmãos Glazer, o diretor do clube Ed Woodward e um advogado do United na casa em que Van Gaal passa férias em Portugal.

A família Glazer, de origem norte-americana, é dona do Manchester United e daria um orçamento de 100 milhões de euros para Van Gaal gastar na contratação de novos jogadores, disse o jornal em seu site, telegraaf.nl. A emissora holandesa NOS citou o chefe de imprensa da seleção holandesa Kees Jansma, que teria dito ao site da emissora.

"Ele me disse que nada definitivo aconteceu, mas que aconteceram discussões. Ele espera poder dizer algo não antes da semana que vem". O Manchester United, por sua vez, negou ter fechado acordo com Van Gaal. "Não há nada a relatar", disse o clube em comunicado. "Não contratamos um novo técnico. Quando tivemos algo a informar, vamos anunciar."