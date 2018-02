Técnico da seleção iraquiana pede demissão Adnan Hamd, técnico da seleção de futebol do Iraque, pediu demissão do cargo depois que a sua casa em Bagdá foi destruída durante um bombardeio. "Esperava poder seguir na função, mas há muitos problemas de segurança aqui, o que torna nosso trabalho bastante perigoso?, justificou Hamd, cuja demissão acontece três semanas depois de haver sido escolhido como melhor treinador asiático do ano.