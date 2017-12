Técnico da seleção mexicana da "banho" nos fotógrafos O técnico da seleção mexicana de futebol, o argentino Ricardo Lavolpe, que no começo da Copa chegou a se desentender com alguns jornalistas mexicanos, aprontou mais uma nesta segunda-feira. O treinador deu um "banho" de água em alguns fotógrafos, que se preparavam para fotografar os jogadores que se dirigiam ao ônibus da delegação. O episódio aconteceu no Estádio Jahn de Gotinga, local onde a seleção se prepara para as partidas do Mundial. Assim que os fotógrafos começaram a ser molhados, um deles gritou: "estão nos arremessando água". Imediatamente, os jornalistas olharam para o lugar de onde a água vinha e deram de cara com o treinador mexicano. Lavolpe assumiu a seleção mexicana em janeiro de 2003. Para garantir a classificação às oitavas-de-final da Copa, o México precisa de um empate contra Portugal, no último jogo da primeira fase do Grupo D - a partida acontecerá nesta quarta-feira, em Gelsenkirchen.