Técnico da seleção pode sair quarta O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, disse que pode antecipar para quarta-feira o anúncio do novo treinador da seleção brasileira. Ele também quer divulgar o nome do coordenador. Oswaldo de Oliveira e Carlos Alberto Parreira devem assumir os dois cargos, respectivamente. Qualquer outra indicação seria uma "zebra". Na quinta-feira, Teixeira viaja para Montevidéu, a fim de assistir a mais um jogo da seleção brasileira sub-20, que disputa no Uruguai o Campeonato Sul-Americano da categoria. O dirigente retorna ao Rio na manhã de sexta-feira. Se não apresentar os novos contratados antes da viagem, Teixeira vai convocá-los para uma entrevista coletiva na sexta-feira.