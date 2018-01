Técnico da seleção sairá do Brasileiro O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, confirmou que o próximo técnico da seleção brasileira será escolhido de um dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro de 2002. Segundo o dirigente, o nome será divulgado no próximo ano para não prejudicar a competição e o time do novo treinador do Brasil. O amistoso previsto para o mês de novembro para a seleção foi confirmado por Ricardo Teixeira. Ele assegurou que o adversário e o técnico (que dirigirá o time nesta partida) ainda não foram escolhidos.