Técnico da Seleção Sub-17 destaca garra O técnico Nelson Rodrigues, da Seleção Brasileira Sub-17, destacou que a vitória de segunda-feira sobre a Coréia do Norte por 3 a 1, na prorrogação, pelas quartas-de-final do Mundial da categoria, foi conquistada com ?garra e coração?. ?A tática teve pouco a ver?, afirmou. Nesta quinta-feira, na semifinal, o Brasil enfrenta a Turquia e a Holanda pega o México. A grande final será domingo.