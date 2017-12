Técnico da Sérvia elogia jogadores e alfineta árbitro Após culpar a imprensa de seu país na goleada sofrida pela Argentina por 6 a 0, o técnico da Sérvia e Montenegro, Ilija Petkovic, nesta quarta-feira - após derrota por 3 a 2 para a costa do Marfim - preferiu elogiar seus jogadores, dizendo-se "orgulhoso" pela campanha de sua seleção. Perdeu os três jogos da primeira fase do Mundial. "Queríamos mostrar que nossa equipe tinha um futebol bem melhor do que mostramos nas duas partidas anteriores, mas a Costa do Marfim mostrou-se um time muito forte. Com um pouco mais de sorte poderíamos ter terminado esta fase na segunda colocação", desculpou-se o treinador, que mesmo antes da Copa do Mundo enfrentou diversos problemas de relacionamento com seus atletas. Porém, o polêmico Petkovic não conseguiu ficar sem arranjar um culpado para a derrota de seu time. "Não critico as decisões dos árbitros, mas se não fosse por dois pênaltis dados pelo juiz, os africanos não virariam o placar", concluiu com sua habitual alfinetada.