Técnico da Sérvia já tem time titular para estréia na Copa O técnico Ilija Petkovic já tem definido o time titular da Sérvia e Montenegro que enfrentará a Holanda no dia 11 de junho em Leipzig, na estréia de ambos no grupo C da primeira fase da Copa do Mundo. O apelidado "grupo da morte", também conta com Argentina e Costa do Marfim. A única ausência do time titular é o zagueiro Nemanja Vidic, do Manchester United, suspenso por acumulação de cartões. Vidic só deve retornar contra a Argentina, no dia 16 de junho. O time será o mesmo que empatou em 1 a 1 no último sábado em um amistoso contra o Uruguai em Belgrado. No domingo a seleção disputará outro jogo-treino, contra uma seleção de jogadores de equipes da segunda e terceira divisão austríaca. Com a ausência de Vidic, Petkovic colocará mais um meio-campista - Albert Nadj - e deslocará Igor Duljaj à lateral direita. O time deverá começar o mundial da Alemanha será: Jevric; Duljaj, Gavrancic, Krstajic e Dragutinovic; Nadj, Koroman, Stankovic e Djordjevic; Kezman e Milosevic.