Técnico da Sérvia quer rever partida para corrigir erros O técnico da Sérvia e Montenegro, Ilija Petkovic, disse que quer assistir o videotape da derrota por 1 a 0 para a Holanda, neste domingo, em Leipzig, para corrigir os erros apresentados por sua equipe. "Vou analisar com cuidado a partida e tirar algumas conclusões", disse o treinador, que achou o jogo equilibrado. "Cometemos um erro, numa jogada que havíamos previsto e ensaiado, e pagamos caro por ele", disse, em referência ao gol holandês, marcado por Robben num contra-ataque rápido que pegou a defesa desprevenida. "Tivemos nossas chances, mas infelizmente não conseguimos transformá-las em gol", concluiu o técnico, que lamentou a postura defensiva da equipe no início da partida. "Respeitamos demais nossos rivais", explicou. Mas o técnico acha que o time não pode se considerar prematuramente eliminado, embora ocupe a última posição do Grupo C, superada por Costa do Marfim no número de gols marcados - os africanos perderam de 2 a 1 para a Argentina. A seleção de Sérvia e Montenegro volta a campo na sexta-feira, contra a Argentina, em Gelsenkirchen, e encerra a participação na primeira fase contra Costa do Marfim, dia 21, em Munique. "Ainda há esperança", garante Pektovic.