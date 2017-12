Técnico da Sérvia vai pedir demissão após a Copa O técnico da Sérvia e Montenegro, Ilija Petkovic, revelou neste sábado que deixará o comando da seleção logo após a disputa da Copa do Mundo da Alemanha. O treinador foi muito criticado depois da goleada de 6 a 0 sofrida na sexta-feira para a Argentina. "Eu renunciarei quando nós retornarmos para casa", explicou Petkovic, que também enfrentou problemas por ter convocado o seu filho - o meio-campista Dusan Petkovic - para o Mundial. Por causa da pressão, Dusan acabou abandonando a seleção. O capitão Savo Milosevic, o zagueiro Mladen Krstajic e o meia Predrag Djordjevic já tinham anunciado que deixariam a seleção após o Mundial. Com duas derrotas na Copa, Sérvia e Montenegro não tem mais chances de se classificar às oitavas-de-final. Após votação, realizada em maio, Montenegro decidiu se separar da Sérvia. No entanto, para a disputa do Mundial da Alemanha, os países decidiram continuar unidos. A última partida da seleção com o nome de Sérvia e Montenegro será disputada na próxima quarta-feira, contra a Costa do Marfim.