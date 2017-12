Técnico da Suíça deixa experiente Yakin de fora da Copa O experiente volante Hakan Yakin, de 29 anos, não vai defender a Suíça na Copa do Mundo. O jogador sofreu uma tendinite no púbis na última temporada, e, embora tenha voltado a jogar por sua equipe, o Young Boys, de Berna, foi deixado de fora da lista anunciada pelo técnico Koebi Kuhn nesta segunda-feira. "Ele é um jogador talentoso, mas temos muitas outras opções. Conversamos e ele entendeu minha opção" disse o técnico, que manteve o jogador numa lista de cinco atletas que podem ser chamados para cobrir eventuais contundidos. As novidades na lista são o meia David Degen, que nunca atuou pela seleção e se junta ao irmão gêmeo Philipp Degen, que já havia sido convocado e atua no futebol alemão. O goleiro Zuberbuehler, que foi titular na maior parte das Eliminatórias e vestirá a camisa 1, não foi confirmado pelo treinador como titular. "Muitos técnicos anunciam quem é o titular, mas não é o meu caso. Vou fazer isso no dia do jogo", disse, em referência à estréia no Mundial, contra a França, no dia 13 de junho, em Stuttgart. Antes, a Suíça, que vai hospedar várias seleções antes da Copa, inclusive o Brasil, faz três amistosos em casa: no dia 27, contra a Costa do Marfim, na Basiléia; no dia 31, contra a Itália, em Genebra; e em 3 de junho, contra a China, em Zurique. Confira os 23 jogadores da Suíça para a Copa do Mundo: Goleiros: 1 - Pascal Zuberbuehler (FC Basel - Suíça) 21 - Fabio Coltorti (Grasshoppers - Suíça) 12 - Diego Benaglio (Nacional - Portugal) Defensores: 2 - Johan Djourou (Arsenal - Inglaterra) 3 - Ludovic Magnin (Stuttgart - Alemanha) 4 - Philippe Senderos (Arsenal - Inglaterra) 13 - Stephane Grichting (Auxerre - França) 17 - Christoph Spycher (Eintracht Frankfurt - Alemanha) 19 - Valon Behrami (Lazio - Itália) 20 - Patrick Mueller (Lyon - França) 23 - Philipp Degen (Borussia Dortmund - Alemanha) Meio-campistas: 5 - Xavier Margairaz (FC Zurique - Suíça) 6 - Johann Vogel (Milan - Itália) 7 - Ricardo Cabanas (Colônia - Alemanha) 8 - Raphael Wicky (Hamburgo - Alemanha) 10 - Daniel Gygax (Lille - França) 14 - David Degen (FC Basel - Suíça) 15 - Blerim Dzemaili (FC Zurique - Suíça) 16 - Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen - Alemanha) Atacantes: 9 - Alexander Frei (Rennes - França) 11 - Marco Streller (Colônia - Alemanha) 18 - Mauro Lustrinelli (Sparta Praga - Rep. Checa) 22 - Johan Vonlanthen (NAC Breda - Holanda)