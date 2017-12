Técnico da Suíça diz ter gostado do empate com a França O técnico da Suíça, Koebi Kuhn, disse ter ficado satisfeito por não ter perdido na estréia na Copa do Mundo, no empate sem gols com a França nesta terça-feira, em Stuttgart. "Nós ficamos muito felizes por ter conseguido marca um ponto e não ter deixado Stuttgart de mãos abanando." O resultado poderia ter sido ainda melhor para a Suíça. No primeiro tempo do jogo, a melhor chance de gol da partida foi da França, quando Frei ficou de frente para o gol após um rebote da trave e não conseguiu chutar para o gol. No segundo tempo, depois de um cruzamento da esquerda, Gygax apareceu nas costas da zaga francesa e desviou de cabeça para uma defesa do francês Barthez. No rebote, o suíço tentou novamente e o goleiro fez outra defesa. Na próxima segunda-feira (18), a Suíça enfrenta o Togo, em Dortmund, pela segunda rodada do Grupo G. Na véspera, a França joga contra a Coréia do Sul, líder da chave, em Leipzig.