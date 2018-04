Técnico da Suíça reclama por ter de jogar Copa de 2014 'na selva' em Manaus

BERNE - O técnico da seleção suíça, Ottmar Hitzfeld, está irritado por ter de disputar um jogo da Copa do Mundo deste ano "no meio da selva", em Manaus, e descreveu o calendário do torneio como "quase irresponsável". A Suíça, uma das cabeças-de-chave do Mundial, viajará a Manaus para seu último jogo pelo Grupo E, contra Honduras. O jogo contra a França também será em uma cidade quente, Salvador.

Falando à rádio alemã SWR, na quarta-feira, Hitzfeld atribuiu o calendário polêmico a interesses comerciais. "Em Salvador é muito quente, Manaus é pior ainda, porque você está jogando em um clima úmido e tropical, com 95 por cento de umidade, e uma temperatura entre 30 e 40 graus", disse.

"Acho quase irresponsável que se jogue futebol num lugar desses no meio da selva, no meio da Amazônia... Acho que o lado comercial assumiu a precedência, e não estou de acordo com a Fifa". Hitzfeld reclamou também dos longos voos. "O Brasil é um país grande, e você precisa voar por cinco horas... de Salvador a Manaus, e isso também é uma grande sobrecarga para nós."

O treinador disse que a seleção da Suíça terá nas próximas semanas a assessoria de médicos, fisioterapeutas e outros especialistas para se preparar para a maratona. Antes de Hitzfeld, outros envolvidos já haviam se queixado das grandes distâncias a serem percorridas pelos times e pelo fato de alguns jogos estarem marcados para as 13h (hora local) em cidades onde o calor é intenso, mesmo durante o inverno brasileiro. O FIFPro, sindicato dos jogadores, esteve entre os queixosos.

A Suíça estreia contra o Equador, em Brasília, em 15 de junho. Enfrenta a França na Bahia, cinco dias depois, e em seguida viaja a Manaus para fechar a fase de grupos contra Honduras, em 25 de junho.