Técnico da Tunísia diz que ficou desapontado com a virada O técnico francês Roger Lemerre disse que gostou do desempenho da Tunísia nesta segunda-feira, mas lamentou a derrota de virada para a Espanha, por 3 a 1, em Stuttgart, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. "Estou desapontado, especialmente por causa do time e porque tínhamos uma boa tática, estávamos concentrados em atacar o tempo todo", disse o técnico da Tunísia. "Estivemos melhor no primeiro tempo e não perdemos o ritmo no segundo. A desilusão é grande, mas também não dá para negar a qualidade do futebol da Espanha." Com o resultado, a Tunísia permanece com apenas um ponto na tabela de classificação, ao lado da Arábia Saudita. A Espanha lidera o grupo, com seis pontos, contra três da Ucrânia. Para conquistar a vaga nas oitavas-de-final, a Tunísia precisa vencer a Ucrânia, em Berlim, na sexta-feira, e torcer contra uma improvável goleada da Arábia Saudita sobre a Espanha, no mesmo dia, mas em Kaiserslautern. "Nada está perdido ainda, mas precisamos ganhar para nos classificar. O jogo contra a Ucrânia será decisivo e difícil, mas eu continuo bastante confiante", completou Lemerre.