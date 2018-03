Técnico da Venezuela ressalta importância de amistosos

O técnico da Venezuela, Cesar Farías, ressaltou neste sábado a importância dos amistosos como o que sua seleção fará contra o Brasil no dia 6 de junho em Boston, nos Estados Unidos. "Os amistosos são importantes para adquirir ritmo de jogo. Estou muito contente com o grupo, espero que os jogadores que se juntarão à delegação na Venezuela acompanhem nossa boa forma e que nosso time tenha um bom rendimento contra Uruguai e Chile", disse Farías, referindo-se aos próximos jogos de sua seleção pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Neste sábado, a Venezuela empatou por 1 a 1 com Honduras em Fort Lauderdale.