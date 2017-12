Técnico de Angola festeja "espírito de luta" da equipe Luis de Oliveira Gonçalves, técnico de Angola, declarou-se contente com a atuação de sua equipe, mesmo com a derrota por 1 a 0 para Portugal. "Na vida algumas coisas são impossíveis de se alcançar", filosofou. Gonçalves destacou que alguns de seus jogadores entraram em campo muito inseguros e errando muito, o que deu a chance para a equipe portuguesa abrir o placar logo no início da partida, mas gostou da reação de seus pupilos. "Mesmo que no geral Portugal tenha merecido a vitória, jogamos um futebol aceitável para um estreante em Mundiais. Dificultamos as ações deles e com isso podemos tirar lições para os próximos jogos", afirmou. "Angola vai manter o mesmo espírito de luta contra o México e tenho certeza que vamos dar trabalho aos mexicanos", concluiu o treinador angolano.