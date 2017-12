Técnico de Angola promete empenho contra o México O técnico de Angola, Luis Oliveira Gonçalves, jogou o favoritismo para o México, para a partida entre as duas equipes, na próxima sexta-feira, em Hannover, pelo Grupo D da Copa do Mundo. Apesar disso, o treinador prometeu empenho de seu time. "Nós sabemos que o México é favorito, mas nós precisamos acreditar que sempre é possível. É por isto que estamos aqui", disse Gonçalves. "Nós vamos, pelo menos, tentar complicar a vida dos nossos oponentes", completou. O sentimento do treinador é compartilhado pelo meia Figueiredo. "O México é um time muito forte, mas espero que o time continue jogando bem e aí talvez possamos ter um pouco mais de sorte para conseguirmos um resultado melhor", disse o jogador, se referindo à estréia contra Portugal. O México venceu o Irã por 3 a 0 na estréia, no domingo, em Nuremberg. No mesmo dia, mas em Colônia, Angola foi derrotada por Portugal, por 1 a 0. Uma derrota para os mexicanos na sexta praticamente elimina os angolanos, uma rodada antes do final da primeira fase.