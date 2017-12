Técnico de Gana preocupado com a altura dos checos O técnico de Gana, Ratomir Dujkovic, sabe que tem de vencer a República Checa, no sábado (17), em Colônia, na segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo da Alemanha, e está preocupado com a altura dos seus jogadores de defesa: o mais alto, Pappoe, tem 1,77 metro. ?Temos de manter a bola no chão a maior parte do tempo possível?, disse o técnico nesta quarta-feira. O capitão Appiah foi categórico. "Temos de jogar rápido, com muita força.? Apesar de não poder contar com o atacante grandalhão Jan Koller (2,02 m), que está com uma lesão no músculo da coxa direita, o treinador da República Checa, Karel Brückner, deverá colocar em campo o veterano Vratislav Lokvenc, 33, que mede 1,97m. Ele entrou no lugar do próprio Koller no triunfo diante dos norte-americanos. Para o jogo diante dos checos, Dujkovic quer recuperar o moral da equipe, após a derrota por 2 a 0 para a Itália, na estréia, na última segunda-feira, em Hannover. "Ninguém está contundido e estamos treinando forte para recuperar a confiança. Estamos treinando chutes a gol todo o dia e estou certo que nós jogaremos melhor e faremos gols. Nós podemos classificar para a próxima fase", disse o treinador.