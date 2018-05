Técnico de Gana quer atacante Balotelli para Copa do Mundo O técnico da seleção de Gana, Milovan Rajevac, planeja se encontrar com Mario Balotelli, da Inter de Milão, na semana que vem para tentar convencer o atacante da seleção sub-21 da Itália a jogar por sua equipe na Copa do Mundo da África do Sul, no ano que vem.